"S&P 500'de durumlar karışık, temkinli olmakta fayda var"

Morgan Stanley'den stratejist Michael Wilson, S&P 500 endeksinin yalnızca birkaç hisse tarafından yönlendirildiğine ve tahvil getirilerinin artması durumunda endeksin risk altında olduğuna dikkat çekti.

Wilson, S&P 500'den daha iyi performans gösteren hisse senetlerinin yüzdesinin rekor düzeyde olduğunu belirtti ve enflasyonun sabit kalması ve tahvil getirilerinin yükselmesi durumunda en büyük riskin teknoloji sektöründeki düşüşten kaynaklanabileceğini söyledi.

Aynı zamanda, stratejist kazanç tahminlerinin son düşüşlere rağmen fazla iyimser olduğunu ve hayal kırıklığı yaratan gelir büyümesi üzerine tahminlerdeki düşüş hızının önümüzdeki birkaç çeyrekte önemli ölçüde artmasını beklediğini ifade etti.

Wilson, teknoloji sektöründe özellikle yüksek değerlemeli hisse senetlerinin artan verim nedeniyle risk altında olduğunu belirtti. Ayrıca, enflasyonun beklenenden daha yüksek çıkması durumunda faiz oranlarının artabileceğini ve bu durumun da hisse senetleri üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.

Wilson ayrıca, S&P 500 endeksinin son birkaç aydır düşüş trendinde olduğunu belirtti ve hisse senetlerinin gelecekteki performansı konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle, bankacılık hisseleri ve finansal sektördeki hisselerin yükseliş eğiliminde olduğunu belirterek, bu sektörlere yönelik yatırımların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Son olarak, Wilson, yatırımcıların ilk çeyrek raporlama sezonunda kazanç tahminlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Tahminlerin son düşüşlere rağmen fazla iyimser kaldığını ve hayal kırıklığı yaratan gelir büyümesi üzerine tahminlerdeki düşüş hızının önümüzdeki birkaç çeyrekte önemli ölçüde artmasını beklediğini söyledi.