S&P, Airbus'un görünümünü pozitife yükseltti

Pozitif görünüm, şirketin önümüzdeki 12-18 ay içinde önemli bir net nakit pozisyonunu korurken uçak üretimini başarıyla artırmaya devam etmesi durumunda Airbus'un notlarının yükseltilebileceğine işaret ediyor.

Airbus, devam eden tedarik zinciri gerginliklerine rağmen uçak teslimatlarındaki artış ve helikopter işinden istikrarlı kazançlarla güçlü serbest nakit akışı sağlamaya devam ediyor. Şirketin sağlam bilançosu 10 milyar euronun üzerinde rapor edilen net nakit pozisyonuyla destekleniyor.

Airbus'un 2023-2025 dönemi için rapor edilen kümülatif serbest nakit akışının yaklaşık 12,8 milyar euroya ulaşması öngörülüyor. Şirket yakın zamanda 2025 için tam yıl uçak teslimat hedefini yaklaşık 30 birim düşürerek 790 teslimat seviyesine getirmesine rağmen, yönetim yaklaşık 7 milyar euro düzeltilmiş FAVÖK ve yaklaşık 4,5 milyar euro serbest nakit akışı beklentilerini yineledi.

Airbus'un ticari uçak siparişleri Eylül 2025 itibarıyla 8.665 adede ulaştı. Şirket, güçlü talebi karşılamak için A320 uçak üretimini 2027'ye kadar ayda 75 adede ve A350 uçak üretimini 2028'e kadar ayda 12 adede çıkarmayı hedefliyor.

Airbus Helikopterler bölümü, kazanç istikrarının anlamlı bir kaynağı olmaya devam ediyor. Şirketin 2024'te yaklaşık yüzde 57 pazar payına sahip olduğu tahmin ediliyor.