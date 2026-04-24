S&P Almanya'nın kredi notunu teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşu, Almanya ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

S&P'den yapılan açıklamada, Almanya'nın uzun ve kısa vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunun "AAA/A-1+" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan" olarak korunduğu bildirildi.

Açıklamada, Almanya'nın mali teşviklerinin 2026-2027 döneminde büyümeyi destekleyeceği ancak Orta Doğu'daki savaş gibi dış risklerin, kırılgan ekonomik toparlanma süreci üzerinde baskı oluşturabileceği aktarıldı.

Mali genişlemenin uzun vadeli büyüme üzerindeki etkisinin belirsizliğini koruduğu kaydedilen açıklamada, Almanya'nın rekabet gücüne ve büyüme modeline yönelik zorlukların hükümetin reform kararlılığını sınadığı vurgulandı.

Açıklamada, Almanya'nın kredi profilini, ılımlı düzeydeki genel devlet borcu, zengin bir ekonomi ve küresel ölçekte başlıca ekonomiler arasında en güçlü dış bilançolardan birine sahip olması gibi temel güç unsurlarının desteklediğine işaret edildi.

Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 büyümesinin ve sonrasında ivme kazanmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Uzun vadeli büyümeyi canlandırmak için reform sürecinin hızlandırılması gerekecek, bu da muhtemelen Almanya'nın rekabet gücüne yönelik sorunları çözmek üzere daha güçlü bir siyasi uzlaşmaya dayanacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, ülke ekonomisinin 2027 ve 2028'de yüzde 1,4 büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Orta Doğu'daki savaşla bağlantılı olarak ekonomik görünüm üzerindeki risklerin arttığına değinilen açıklamada, küresel enerji fiyatlarının uzun bir süre yüksek kalmasının büyümeyi baskılayacağı ve enflasyonu artıracağı ifade edildi.