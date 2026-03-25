S&P, Asya Pasifik için büyüme tahminini yükseltti

Ajansın Ekonomik Görünüm Asya-Pasifik 2026 ikinci çeyrek raporunda, teknoloji odaklı ihracat ve dirençli iç talebin büyümeyi desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Çin için 2026 büyüme tahmini yüzde 4,4 olarak açıklandı. Zayıf iç talep, gayrimenkul sektöründeki sorunlar ve Orta Doğu’daki çatışmaların olası etkileri büyümeyi sınırlayan faktörler arasında gösterildi. Tüketici enflasyonunun yüzde 1,2 civarında seyretmesi bekleniyor. ABD’nin son politika değişiklikleriyle sağlanan gümrük vergisi indirimlerinin geçici destek sağlayabileceği, ancak yıl içinde yeni ülke ve sektör bazlı tarifelerin gündeme gelebileceği ifade edildi.

Çin hariç Asya-Pasifik için büyüme tahmini yüzde 4,5’e yükseltildi. Önceki tahmin yüzde 4,2 seviyesindeydi. Hong Kong, Hindistan, Malezya, Singapur ve Tayvan gibi ekonomilerde daha güçlü görünümün bu revizyonda etkili olduğu belirtildi. Yarı iletkenler ve yapay zekâ ürünlerine yönelik küresel talebin ihracatı desteklemesi bekleniyor.

Raporda, Orta Doğu enerji arzındaki uzun süreli kesintilerin özellikle enerji ithalatçısı ülkelerde büyümeyi zayıflatabileceği uyarısı yapıldı. Petrol fiyatlarında keskin artış senaryosunda bölgesel enflasyonun yaklaşık 1 puan yükselmesi, Çin, Hindistan ve Japonya’da büyümenin 0,3 ila 0,4 puan düşmesi öngörülüyor. Merkez bankalarının faiz indirimleri için sınırlı alanı olduğu, enerji kaynaklı enflasyon ve kur risklerinin politika yapıcıları temkinli tutacağı vurgulandı.