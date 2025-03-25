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S&P, Avro Bölgesi’nin büyüme tahminini düşürdü

S&P Global Ratings, ABD tarifeleri ve belirsizlikler nedeniyle Avro Bölgesi’nin 2024 büyüme tahminini yüzde 0,9’a düşürdü.

Haber Merkezi
AA
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S&P, Avro Bölgesi’nin büyüme tahminini düşürdü
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S&P Global Ratings'in "Avro Bölgesi Ekonomik Görünüm 2025 2. Çeyrek:Belirsizlikte Bir Dünya" başlıklı raporu yayımlandı.

Buna göre kurum, Avro Bölgesi için bu yıla yönelik ekonomik büyüme öngörüsünü ABD'nin tarifelerinin olası etkileri ve diğer belirsizlikler nedeniyle daha önceki tahmin olan yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a çekti. Ancak Almanya ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) mali teşvik önlemlerine bağlı olarak 2026'dan itibaren ekonomik büyümede önemli bir toparlanma bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankasının haziranda yılın son faiz indirimini yapabileceği ve faizi yüzde 2,25'e kadar düşürebileceği öngörülürken, 2026'nın ikinci yarısında faiz artışlarının gelebileceği tahmin ediliyor.

S&P Global Ratings Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başekonomisti Sylvain Broyer, rapora ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik görünümün belirsiz olduğunu belirterek, "Bu yüzden ABD tarifelerinin sonucuna ilişkin birkaç farklı senaryoyu değerlendiriyoruz. Tarifelerin etkili olduğu bir senaryoda, Avro Bölgesi'ndeki ekonomik büyüme bu yıl yüzde 0,5 ve 2026'da yüzde 1,2'de sınırlı kalabilir." ifadesini kullandı.

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