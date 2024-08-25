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S&P, Avusturya'nın kredi notu görünümünü değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Avusturya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.

Haber Merkezi
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S&P, Avusturya'nın kredi notu görünümünü değiştirdi
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S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notları "AA+", kısa dönem kredi notları "A-1+" olarak teyit edildi.

S&P Global, yüksek seviyedeki gaz depolama, ilave gaz tedarik kapasitesi ve sürekli enerji çeşitlendirme çabalarının, Avusturya'nın enerji tedarik konumunu önceki beklentilerin ötesinde iyileştireceğini öngördü.

Açıklamada, "Sonuç olarak, Ukraynalı enerji sağlayıcısı Naftogaz ile Rusya'nın Gazprom şirketi arasındaki Aralık 2024'te sona eren ve yenilenmesi pek olası olmayan gaz transit sözleşmesinin yol açacağı ekonomik zararları sınırlamak ve olası kısa vadeli kesintilerle başa çıkmak için Avusturya'nın iyi donanımlı olduğuna inanıyoruz." denildi.

Kurum, Avusturya ekonomisinin, bu yılki tahmini %0,2'nin ardından, iç ve dış talepteki toparlanmanın desteğiyle 2025-2027 döneminde ortalama %1,4'lük reel büyümeye döneceğini tahmin etti.

S&P, buna bağlı olarak kredi notunun görünümü "pozitif"ten "durağan"a indirdi.

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