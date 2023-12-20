S&P, Brezilya'nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Brezilya'nın "BB-" olan uzun vadeli kredi notunun "BB"ye çıkarıldığını açıkladı. Brezilya'nın küresel ölçekteki kısa vadeli notunu "B", ulusal ölçekteki uzun vadeli notunu ise "brAAA" olarak teyit edilirken, konvertibilite değerlendirmesini de "BB+"dan "BBB-"ye yükseltildi.

S&P Global, not artırımı ile ilgili değerlendirmesinde, Brezilya'da yakın zamanda onaylanan vergi reformunun, ülkenin son yedi yıldaki pragmatik politika uygulama geçmişini genişlettiğini belirtti.

Değerlendirmede, "İyileşen ancak hâlâ orta derecede zayıf olan ekonomik büyüme beklentileri ve zayıf mali durum, Brezilya'nın kredi itibarını kısıtlamaya devam ediyor." denildi.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak belirlendi. Kuruluş "durağan" görünümün Ülkenin mali dengesizliklere ve hâlâ zayıf olan ekonomik beklentilere çözüm bulma konusunda yavaş ilerleme kaydedeceğine, güçlü dış pozisyon ve enflasyon beklentilerini yeniden sabitlemeye yardımcı olan para politikasıyla dengeleneceğine dair beklentisini yansıttığını ifade etti.