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S&P, Çin için büyüme tahminlerini düşürdü

S&P Global Ratings, Çin'in 2025 ve 2026 yılları GSYH büyümesine ilişkin tahminini gümrük tarifelerinin yarattığı olumsuzlukları yansıtacak şekilde düşürdü.

Haber Merkezi
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S&P, Çin için büyüme tahminlerini düşürdü
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S&P, Mart ayında sırasıyla %4,1 ve %3,8 olarak öngördüğü büyümenin 2025 yılında %3,5 ve 2026 yılında %3 olarak gerçekleşeceği tahmin etti.

S&P Global Asya-Pasifik baş ekonomisti Louis Kuijs, “ABD'nin %100'den fazla gümrük vergisine karşılık olarak, Çin'in ABD'ye ihracatında keskin bir düşüş bekliyoruz” dedi.

Kuijs, reel dünya ticaretindeki büyümenin azalması nedeniyle diğer ülkelere yapılan ihracatın da etkilenmesiyle, Çin'in toplam ihracatının 2025'te %5'ten fazla, 2026'da ise %6'dan fazla düşebileceğini belirtti.

S&P, politika desteğinin ihracattaki düşüşün yatırım ve tüketim üzerindeki yayılma etkisini büyük ölçüde telafi etmesini beklediği için Çin'in iç talep büyüme görünümünü ılımlı bir şekilde düşürdü. Ayrıca, yurt içi odaklı politika desteğinin sınırlı pozitif yayılma etkisi olacağını düşündüğü için ithalatın ihracattan daha az düşeceğini öngördü.

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