S&P: Çin'in yeni adımları bankalar için risk

S&P Global, Çin'in zor durumdaki emlak piyasasını canlandırmak için attığı son adımların küçük şehirlerde faaliyet gösteren bankalar için risk oluşturabileceğini söyledi.

S&P Global, bu ayın başlarında açıklanan ödeme koşullarının gevşetilmesi ve ipotek oranlarının tabanının kaldırılması gibi önlemlerin emlak talebini geçici olarak artırmasının beklendiğini, ancak bunun ipotek temerrütlerinde de bir artışa neden olabileceğini vurguladı.

Rapora göre, üçüncü kademe küçük şehirlerdeki emlak fiyatlarının 2024-2025 döneminde yaklaşık %14 düşmesi bekleniyor. Bu durumun bazı ev alıcılarını, ödenmemiş ipotek bakiyelerinin mülklerinin değerini aştığı negatif öz sermaye durumlarına itebilir.

S&P Global Ratings kredi analisti Ryan Tsang, "İpotek oranları üzerindeki tabanın kaldırılması, temerrüt gerçekleştiğinde kredi verenlere potansiyel kayıpları absorbe etmek için daha az tampon sağlayacaktır. Bankalar bu tür durumlarda kayıpları azaltmak için temerrüde düşenlerin diğer varlıklarını takip etmek için ek maliyetlere katlanmak zorunda kalacaktır" dedi.