S&P: Euro Bölgesi enflasyon görünümü daha belirsiz hale geldi

S&P Global Market Intelligence ekonomisti Diego Iscaro, şubat ayında Euro Bölgesi enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin olumsuz bir gelişme olduğunu ve Orta Doğu’daki çatışmaların ardından artan enerji fiyatlarıyla birlikte riskleri artırdığını söyledi.

Iscaro, yükselen enerji fiyatları, tedarik zinciri aksaklıkları ve zayıf euronun enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini, bu nedenle enflasyon görünümünün artık çok daha belirsiz olduğunu vurguladı.

"Hizmet fiyat enflasyonu hala yüksek seyrediyor ve Almanya’nın daha gevşek maliye politikasının etkisi henüz tam olarak görülmedi. Bu koşullar altında Avrupa Merkez Bankası’nın bu yıl ek parasal gevşemeye gitme ihtimali son derece düşük" değerlendirmesinde bulunan Iscaro, yılın ilerleyen dönemlerinde daha sıkı para politikasının gündeme gelebileceğini de ekledi.