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S&P, Fed faiz tahminini güncelledi

S&P Global, Fed faiz tahminini eylülde 25 baz puan indirimle başlayacağı yönünde güncelledi.

Haber Merkezi
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S&P, Fed faiz tahminini güncelledi
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Son ekonomik veriler, S&P Global Ratings'in ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişleme döngüsünün Eylül ayında 25 baz puanlık bir indirimle başlayacağını beklemesine yol açtı.

S&P Global, şu anda bu yıl için 50 baz puanlık ve gelecek yıl için de 100 baz puanlık kesintiler öngörüyor. Kuruma göre, bu kesintilerin daha fazlasının er ya da geç gerçekleşmesi yönünde riskler var.

Kurumun Kanadalı Ekonomi Şefi Satyam Panday, S&P'nin temel görüşünün, Fed'in "aşırı enflasyonun son kırıntısı da ortadan kalkarken, talebin potansiyele yakın kaldığı" yumuşak bir iniş gerçekleştirmesine yardımcı olacak istikrarlı, aralıklı bir dizi kesinti yönünde olduğunu söylüyor.

S&P, istihdam piyasasının soğuması ve enflasyondaki ilerlemenin Fed'in kısıtlayıcı para politikasını geri çevirmeye başlaması için yeterli olduğunu belirtiyor.

Kurum, işgücü piyasasındaki gevşemeyi "resesyona girmek üzere olan bir ekonomiye değil" normalleşmeye bağlıyor.

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