S&P, Fransa'nın kredi notunu düşürdü

S&P, Fransa'nın kredi notunu bütçe konsolidasyonundaki yükselen riskler gerekçesiyle AA-/A-1+'dan A+/A-1 seviyesine indirdi. Derecelendirme kuruluşu görünümü "durağan" olarak açıkladı.

S&P, Fransa'nın brüt genel devlet borcunun 2028 yılında GSYH'nin yüzde 121'ine ulaşmasını bekliyor. Kuruluş, 2026 taslak bütçesinin parlamentoya sunulmasına rağmen hükümet maliyesindeki belirsizliğin yüksek düzeyde kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Derecelendirme kuruluşu, politika belirsizliğinin yatırım faaliyetleri, özel tüketim ve ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki yaratarak Fransa ekonomisini etkilemesini bekliyor.

S&P, önemli ek bütçe açığını azaltıcı önlemlerin olmaması durumunda Fransa'nın bütçe konsolidasyonunun daha önce beklenenden daha yavaş olabileceğini ifade etti. Kuruluş, önümüzdeki üç yıl boyunca Fransa'da bütçe açıklarının yüksek seviyelerde kalmasını öngörüyor.

