S&P Global ABD için büyüme tahminini %2,2'ye yükseltti

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ABD ekonomisine ilişkin beklentiler yukarı revize edildi. S&P Global, haziran ayında %2,1 olarak açıkladığı 2026 büyüme tahminini %2,2'ye yükseltti. Revizyonda tüketici harcamalarının gücünü koruması, iş gücü piyasasındaki direnç ve yapay zeka yatırımlarındaki artış etkili oldu.

Büyüme tahminleri güncellendi

S&P Global büyümenin gelecek yıl hız keseceğini öngördü. 2027 için büyüme beklentisi %1,8 olarak açıklandı. 2028 tahminini %1,9 olarak duyuran S&P Global, 2029'da büyümenin yeniden %2,2'ye çıkmasını bekledi. Potansiyel büyüme ise %2,1 olarak hesaplandı.

Fed'den iki faiz artışı daha bekleniyor

Enflasyon tarafında yüksek seyir sürdü. S&P Global, ABD'de tüketici enflasyonunun 2026'da %3,7 olacağını, çekirdek enflasyonun %2,5 seviyesinde kalacağını öngördü. İşsizliğin yılın kalanında %4,1-4,2 aralığında seyretmesi, 2027'de %4,5'e yaklaşması beklendi. Fed eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırmıştı. S&P Global, yıl bitmeden 25'er baz puanlık iki artış daha geleceğini ve toplamda 50 baz puanlık ek sıkılaşma olacağını öngördü. Çekirdek enflasyonda kısa vadede güçlü bir iyileşme beklenmezken, dezenflasyonun 2027 ortalarında hızlanmasıyla Fed'in 2027'nin ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği belirtildi.

Tahvil faizi ve jeopolitik risk öne çıktı

S&P Global, 10 yıllık ABD tahvil faizinin bir süre %4,5-5,0 aralığında kalacağını, 2027 sonuna doğru %4 seviyesine gerileyeceğini öngördü. Raporda temel risk olarak Orta Doğu'daki savaş gösterildi. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu yukarıda tuttuğu, tedarik zincirindeki bozulmaların ise şirket ve tüketici güvenini baskıladığı ifade edildi.