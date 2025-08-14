  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. S&P Global, Hindistan'ın kredi notunu yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Hindistan'ın mali sağlamlaştırma çabaları ve güçlü ekonomik büyümesi sayesinde ülkenin kredi notunu 'BBB-' seviyesinden 'BBB'ye yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
S&P, bu kararın arkasında mali disiplin ve altyapı yatırımlarının yanı sıra enflasyon yönetimindeki başarılı para politikalarının yattığını belirtti.

S&P Global'den yapılan açıklamada, Hindistan'ın mali konsolidasyona verdiği önemin ve sürdürülebilir kamu maliyesi konusundaki siyasi kararlılığının altı çizildi. Ülkenin güçlü altyapı hamlesini sürdürürken, bu çabaların kredi notu üzerindeki olumlu etkisi vurgulandı. Kuruluş, sağlam ekonomik temellerin önümüzdeki iki ila üç yıl boyunca büyüme ivmesini desteklemeye devam etmesini bekliyor.

Raporda ayrıca, Hindistan'ın sağlam ekonomik genişlemesinin ülkenin kredi metrikleri üzerinde yapıcı bir etki yarattığı belirtildi. Para politikası ayarlarının enflasyon beklentilerini yönetme açısından giderek daha elverişli hale geldiği ifade edilirken,

S&P Global, not görünümünün 'durağan' olduğunu duyurdu.

