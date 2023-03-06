S&P Global, Kazakistan'ın kredi notu görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Kazakistan'ın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı para cinsinden uzun ve kısa dönem notu "BBB-", yerel para cinsinden uzun ve kısa dönem notu "A-3" olarak teyit edildi.

Açıklamada, Kazakistan'ın güçlü mali ve dış bilançolarının, boru hattındaki geçici aksamalarla ilgili riskleri yönetilebilir hale getirdiği belirtilerek, kredi notunun görünümü "negatif"ten "durağan"a çıkarıldı.

S&P Global, "Görünüm revizyonunu, Kazakistan'ın Hazar Boru Hattı yoluyla petrol ihracatına yönelik risklerin devam etmesine rağmen, uzun süreli bir kapatma olmaması halinde, ülkenin mali ve dış pozisyonlarının geçici aksamaları karşılayabilmesi gerektiği şeklindeki değerlendirmemize dayandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl için ekonomik büyüme tahmini yüzde 4,1 olarak belirlenirken, gelecek yıl bu rakamın yüzde 3,9'a ineceği öngörüldü.