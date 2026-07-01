S&P Global: Küresel bankacılık sektörü görünümü istikrarlı kalmayı sürdürüyor

S&P Global, küresel bankacılık sektörü görünümünün istikrarlı kalmayı sürdürdüğünü ve bu yılın geri kalanı ile 2027 boyunca kredi notlarında genel olarak istikrar beklediğini açıkladı.

Kuruluş, temel riskler arasında jeopolitik istikrarsızlığın ve tedarik zinciri aksaklıklarının baz senaryonun ötesinde kötüleşmesini gösterdi. S&P Global, bu durumun kredi kalitesinde bozulmaya ve risk iştahında ani değişimlere yol açabileceğini belirtti.

S&P Global ayrıca, yapay zekânın bankacılık sektörü açısından hem fırsatlar hem de riskler barındıran karmaşık bir profil sunduğunu ifade etti.

Kuruluş, piyasalarda düzeltme riski ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın, özel piyasalardaki hızlı büyüme nedeniyle daha da güçlenebileceği uyarısında bulundu.

S&P Global, iklim değişikliğine bağlı risklerin şu an için sınırlı etkili olduğunu ancak uzun vadede bankaların kredi değerliliği analizlerinde daha önemli bir unsur haline gelmesinin beklendiğini kaydetti.