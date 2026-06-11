S&P Global Ratings, Arjantin'in notlarını yükseltti

S&P Global Ratings, ayrıca Arjantin'in transfer ve konvertibilite değerlendirmesini "B" seviyesine yükseltirken, yerel ve yabancı para cinsinden tahvil notlarını da "B-" olarak revize etti.

S&P, durağan görünümün hükümetin mali disiplin programını sürdürmeye devam edeceği, merkez bankasının döviz rezervlerini artıracağı, ekonomik büyümenin korunacağı ve enflasyonun düşmeye devam edeceği beklentisini yansıttığını belirtti.

Açıklamada, görünümün bir yandan ekonomideki yapısal kırılganlıklardan kaynaklanan riskleri, diğer yandan ise mali performanstaki iyileşme ve hükümetin likidite pozisyonunu güçlendiren politikaları dengelediği ifade edildi.