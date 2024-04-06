S&P Global, Sırbistan'ın kredi notu görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Sırbistan'ın kredi notunu teyit etti. S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "BB+", yerel para cinsinden notu "B" olarak teyit edildi.

Kurum, Sırbistan'ın GSYH'sinin bu yıl yüzde 3,3 oranında büyüyeceğini ve 2025-2027 döneminde ortalama yüzde 3,8'e çıkacağını öngördü.

Açıklamada, "Dirençli ekonomik büyüme, Sırp makamlarının mali ölçütleri iyileştirmesine olanak sağlamalıdır. Geniş ve giderek çeşitlenen net doğrudan yabancı yatırımın yanı sıra daha güçlü dış tamponlar, Sırbistan'ın olası ödemeler dengesi risklerini hafifletmesine yardımcı olacaktır." denildi.

Bunlara bağlı olarak kredi notunun görünümü "durağan"dan 'pozitif"e çıkarıldı.