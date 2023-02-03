S&P Global/Smith: Alman ekonomisi yıla istikrarlı başladı

S&P Global Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık ayında 49,2'den 50,7'ye yükselerek büyümeyi daralmadan ayıran eşik değer 50 üzerine çıktı.

S&P Global'in Ekonomik Direktör Yardımcısı Phil Smith, "Ocak ayında hizmet faaliyetlerinde hafif bir artış, Alman ekonomisinin yıla daha istikrarlı bir şekilde başladığını ve teknik durgunluk olasılığının azaldığını gösteriyor" dedi.

Hem hizmet hem de imalat sektörlerini kapsayan Almanya bileşik PMI endeksi, Aralık ayındaki 49,0'dan Ocak ayında 49,9'a yükselerek 50 olan eşik değere oldukça yaklaştı.