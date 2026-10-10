S&P İngiltere'nin kredi notunu teyit etti

S&P tarafından yayımlanan raporda, görünümün durağan kalmasında Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin küresel enerji maliyetleri üzerinde yarattığı baskıya rağmen İngiltere ekonomisinin gösterdiği esneklik belirleyici oldu. Dış şokların yarattığı olumsuzluklara karşın makroekonomik büyüme dinamiklerinin makul bir patikada ilerleyeceği öngörülüyor. Bu çerçevede reel gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) artışının bu yıl %1,3 seviyesinde gerçekleşmesi, 2027-2029 döneminde ise yıllık ortalama %1,4 bandına oturması bekleniyor.

Mali destekler bütçe dengesini zorluyor

Büyüme tarafındaki bu dirençli tabloya tezat olarak, kamunun mali hareket alanındaki darlık ve yüksek borç stoku kırılganlık yaratmayı sürdürüyor. Maliye Bakanlığının yüksek enerji fiyatlarının hanehalkı ve işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla devreye soktuğu hedefli destek programları, bütçe dengesi üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu harcamaların etkisiyle genel devlet bütçe açığının 2026 mali yılında %4,8 düzeyinde oluşacağı tahmin edilirken, 2027-2029 periyodunda ise disiplini yeniden sağlamaya dönük kademeli bir mali konsolidasyon sürecinin işletilmesi hedefleniyor.

Enflasyonist baskı ve para politikası adımları

Enerji ve hidrokarbon grubundaki yüksek seyir, ülkede manşet enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor. Bu durum, bütçe tarafındaki esnekliği kısıtladığı gibi para politikasındaki sıkı duruşun da korunmasını zorunlu kılıyor. Nitekim fiyat istikrarını sağlama odaklı patikanın bir uzantısı olarak, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yıl sonuna kadar politika faizinde 25 baz puanlık ek bir artırıma gidebileceği öngörülüyor.