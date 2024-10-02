S&P, İsrail'in uzun vadeli kredi notunu düşürdü

S&P, İsrail'e yönelik misilleme roket saldırıları da dahil olmak üzere potansiyel güvenlik tehditlerine ilişkin endişelerin ekonomik etkiyi daha da kötüleştirebileceğini vurguladı.

Moody's geçen hafta İsrail'in kredi notunu iki kademe düşürerek "Baa1 "e çekmiş ve Hizbullah ile artan gerilimin geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesi halinde kredi notunun "çöp" seviyesine düşebileceği uyarısında bulunmuştu.

S&P, "Gazze'deki askeri hareketliliğin ve İsrail'in kuzey sınırındaki çatışmaların - Lübnan'a kara harekatı da dahil olmak üzere - 2025 yılına kadar devam edebileceğini ve İsrail'e karşı misilleme riskleri olduğunu düşünüyoruz" dedi. S&P, İsrail'in görünümünü "negatif "te tuttu.