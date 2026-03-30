S&P, Japonya’nın notlarını teyit etti

Durağan görünüm, önümüzdeki 12–24 ayda yukarı ve aşağı yönlü risklerin dengeli olduğu beklentisini yansıtıyor. S&P, güçlü gelir artışının bütçe açıklarını daraltmasına rağmen jeopolitik gerilimler ve dış belirsizliklerin büyümeyi zayıflatabileceğini ve mali açıkları artırabileceğini belirtti.

Kurum, Japonya’nın güçlü dış pozisyonu, çeşitlendirilmiş ekonomisi, sağlam kurumsal yapısı ve yüksek tasarruf oranına sahip finansal sistemi nedeniyle kredi profilinin desteklendiğini vurguladı. Buna karşılık yüksek kamu borcu, yaşlanan nüfus ve artan faiz oranlarının aşağı yönlü risk oluşturduğu ifade edildi.

S&P’ye göre deflasyon döneminden çıkışla birlikte artan şirket kârları ve turizm gelirleri mali görünümü son yıllarda iyileştirdi. Ancak artan yaşam maliyetleri, sosyal harcamalar, faiz giderleri ve savunma harcamaları bütçe üzerinde ek baskı yaratabilir.

Kuruma göre Orta Doğu’daki savaş kaynaklı maliyet artışları ve ara malı arzındaki sıkıntılar ekonomiyi zorlaması halinde önümüzdeki 1–2 yılda bütçe açıklarının artması muhtemel görünüyor.