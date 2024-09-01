S&P, Karadağ'ın kredi notunu yükseltti

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notları "B"den "B+"ya çıkarıldı.

Kuruluş, Karadağ'ın güçlü nominal GSYH büyümesi ve iyileşen bütçe performansının, net genel hükümet borcunun 2020'de GSYH'nın %78'i seviyesindeki zirveden 2024'te GSYH'nın %53'ü seviyesine düşmesine yardımcı olduğunu belirterek, "Bu da pandemi öncesi seviyenin altında." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, "Ödemeler dengesi kırılganlıkları, Karadağ'ın hâlâ önemli cari açıklarının borçtan ziyade büyük ölçüde doğrudan yabancı yatırım girişleriyle finanse edilmesiyle, önemli turizm sektöründeki toparlanma sayesinde azaldı." denildi.

S&P Global, Karadağ'ın AB'ye katılım yolunda yapısal reformlar konusunda ilerlemeye devam etmesiyle birlikte 2024-2027 döneminde ortalama %3,4 büyümesini öngörüyor.

Kredi notunun görünümü not artırımının ardından "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.