  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. S&P, Karadağ'ın kredi notunu yükseltti
Takip Et

S&P, Karadağ'ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Karadağ'ın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
S&P, Karadağ'ın kredi notunu yükseltti
Takip Et

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notları "B"den "B+"ya çıkarıldı.

Kuruluş, Karadağ'ın güçlü nominal GSYH büyümesi ve iyileşen bütçe performansının, net genel hükümet borcunun 2020'de GSYH'nın %78'i seviyesindeki zirveden 2024'te GSYH'nın %53'ü seviyesine düşmesine yardımcı olduğunu belirterek, "Bu da pandemi öncesi seviyenin altında." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, "Ödemeler dengesi kırılganlıkları, Karadağ'ın hâlâ önemli cari açıklarının borçtan ziyade büyük ölçüde doğrudan yabancı yatırım girişleriyle finanse edilmesiyle, önemli turizm sektöründeki toparlanma sayesinde azaldı." denildi.

S&P Global, Karadağ'ın AB'ye katılım yolunda yapısal reformlar konusunda ilerlemeye devam etmesiyle birlikte 2024-2027 döneminde ortalama %3,4 büyümesini öngörüyor.

Kredi notunun görünümü not artırımının ardından "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.

Küresel Ekonomi
Çin'de imalat PMI 6 ayın en düşüğünde
Çin'de imalat PMI 6 ayın en düşüğünde
Fitch, Romanya'nın kredi notunu teyit etti
Fitch, Romanya'nın kredi notunu teyit etti
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası yükselişle kapandı
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
ABD'de tüketici güven endeksi ağustosta yukarı yönlü revize edildi
ABD'de tüketici güven endeksi ağustosta yukarı yönlü revize edildi
Fed'in enflasyon göstergesi: ABD verisi beklentilere paralel geldi
Fed'in enflasyon göstergesi: ABD verisi beklentilere paralel geldi