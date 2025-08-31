S&P, Portekiz'in kredi notunu yükseltti

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi cinsinden kredi notu "A"dan "A+"ya yükseltilirken, kısa vadeli notlarını "A-1" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü not artırımı sonrası "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.

Kuruluş, Portekiz'in belirsiz ticari ve jeopolitik ortama rağmen ılımlı cari işlemler fazlası vermeye devam ettiğini ve ekonominin önemli ölçüde borç azaltımı ile dış finansal göstergelerini iyileştirdiğini vurguladı.

Hükümetin parçalı bir parlamentoya rağmen mali ihtiyatlılığa yönelik tutarlı politika uygulamaları ve sağlam bütçe seyri, artan savunma harcaması baskılarına ve iç siyasi istikrarsızlığa rağmen kamu borcunu sağlam bir şekilde aşağı çekiyor.

Ekonomik görünümde ise ABD'nin Portekiz mallarına uyguladığı tarifeler (tekstil, otomotiv parçaları ve şarap) ve Euro Bölgesi büyümesindeki zayıflama, 2025'te ekonomik aktiviteyi hafifleterek büyümeyi %1,9'dan %1,7'ye düşürecek. Ancak, Yeni Nesil AB Fonları (NGEU) destekli yatırımlar ve hükümetin reel ücretleri koruma önlemleriyle desteklenen güçlü özel tüketim bu etkileri kısmen dengeleyecek. 2026'da NGEU harcamalarının zirve yapmasıyla büyümenin %2,2'ye toparlanması beklenirken, programın sona ermesiyle 2027-2028 döneminde reel GSYİH büyümesinin ortalama %1,7 seviyesinde seyretmesi öngörülüyor.