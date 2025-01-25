S&P Romanya'nın görünümünü “beğenmedi”
S&P Global, Romanya'nın kredi notu görünümünü düşürdü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Romanya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü aşağı yönlü revize etti.
S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "BBB-", yerel para cinsinden notu "A-3" olarak teyit edildi.
Açıklamada, "Romanya'nın parçalanmış ve belirsiz siyasi ortamının, yeni hükümetin mali konsolidasyon gündemini geciktirmesi muhtemel." denildi.
Buna bağlı olarak kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e çekildi.