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S&P Romanya'nın görünümünü “beğenmedi”

S&P Global, Romanya'nın kredi notu görünümünü düşürdü.

Haber Merkezi
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S&P Romanya'nın görünümünü “beğenmedi”
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Romanya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü aşağı yönlü revize etti.

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "BBB-", yerel para cinsinden notu "A-3" olarak teyit edildi.

Açıklamada, "Romanya'nın parçalanmış ve belirsiz siyasi ortamının, yeni hükümetin mali konsolidasyon gündemini geciktirmesi muhtemel." denildi.

Buna bağlı olarak kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e çekildi.

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