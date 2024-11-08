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S&P: Trump gümrük vergisini artıramaz

S&P Global, Trump'ın gümrük vergisi planının tam olarak uygulamaya koymasının olası olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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S&P: Trump gümrük vergisini artıramaz
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalata yüzde 10 ve Çin mallarına yüzde 60 evrensel gümrük vergisi uygulama vaadinin muhtemelen müzakereler için sadece bir başlangıç noktası olduğunu söyledi.

S&P, "Gümrük vergilerinin bu seviyelerde uygulanması pek olası değil, ancak Trump'ın bunu takip etmesi durumunda, evrensel yüzde 10 gümrük vergisi ABD enflasyonuna 1,8 yüzde puan kadar ekleyebilir" dedi.

S&P'nin yayınladığı raporda, bunun devam eden bir enflasyonist etkiye sahip olmaktan ziyade ilk yıl enflasyonda bir canlanmayı tetikleyeceği ve üretimi yüzde 1 puan kadar etkileyeceği belirtildi.

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