S&P: Trump gümrük vergisini artıramaz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalata yüzde 10 ve Çin mallarına yüzde 60 evrensel gümrük vergisi uygulama vaadinin muhtemelen müzakereler için sadece bir başlangıç noktası olduğunu söyledi.

S&P, "Gümrük vergilerinin bu seviyelerde uygulanması pek olası değil, ancak Trump'ın bunu takip etmesi durumunda, evrensel yüzde 10 gümrük vergisi ABD enflasyonuna 1,8 yüzde puan kadar ekleyebilir" dedi.

S&P'nin yayınladığı raporda, bunun devam eden bir enflasyonist etkiye sahip olmaktan ziyade ilk yıl enflasyonda bir canlanmayı tetikleyeceği ve üretimi yüzde 1 puan kadar etkileyeceği belirtildi.