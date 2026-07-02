SpaceX hisseleri düştü, Elon Musk'ın serveti 59 milyar dolar eridi ama dünyanın en zengini unvanı değişmedi

Çarşamba günü öğleden sonraki işlemlerde SpaceX hisseleri yüzde 6,2 değer kaybetti. Böylece şirket hisseleri, önceki üç işlem seansında elde ettiği yaklaşık yüzde 12'lik yükselişin bir kısmını geri verdi.

Hisselerdeki sert düşüş, Elon Musk'ın servetine de yansıdı. Musk'ın net varlığı 59 milyar dolar azalarak 994,1 milyar dolara geriledi. Musk'ın portföyünde 4,8 milyar SpaceX hissesinin yanı sıra, hisse başına 8,40 dolar kullanım fiyatına sahip 350 milyon hisse opsiyonu bulunuyor.

Elon Musk servet kaybetti, dünyanın en zengini unvanını bırakmadı

Buna rağmen Elon Musk, 994,1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi unvanını korudu. Musk'ı, 292,7 milyar dolarlık servetiyle Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page ve 270 milyar dolarlık servetiyle Sergey Brin takip etti.

SpaceX için dikkat çeken analiz: "Teknoloji sektörünün en farklılaşmış şirketlerinden biri"

Tesla'ya yönelik uzun yıllardır olumlu değerlendirmeleriyle tanınan Wedbush Securities analisti Dan Ives, çarşamba günü SpaceX'i ilk kez analiz kapsamına aldı. Ives, şirketi "teknoloji sektöründeki en farklılaşmış varlıklardan biri" olarak nitelendirdi.

Wedbush Securities, SpaceX hisseleri için 190 dolar hedef fiyat açıkladı. Ives, Elon Musk'ın liderliğindeki şirketin uydu bağlantı hizmetleri, roket fırlatma operasyonları ve yapay zeka altyapısı alanlarındaki güçlü konumuyla gelecekte "dev bir hiper ölçekli şirkete dönüşme potansiyeline sahip olduğunu" belirtti.