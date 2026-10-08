SpaceX'in son planı kredi riskini rekor seviyeye yükseltti

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Deniz Güldağ

SpaceX'in beş yıllık kredi risk priminin (CDS) maliyeti çarşamba günü 194 baz puana yükseldi. Bu seviye, şirketin kredi riskinin ölçülmeye başlandığı haziran ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Haziran ayında CDS maliyeti yaklaşık 110 baz puan seviyesindeydi.

Bu seviyede, SpaceX'in 1 milyon dolarlık borcunu temerrüde karşı sigortalamanın yıllık maliyeti 19 bin 400 dolara yükseldi.

Yatırımcıların SpaceX'in borçlanma araçlarını da satmasıyla şirketin 2056 vadeli tahvilinin ABD Hazine tahvillerine kıyasla getirisi çarşamba günü 0,09 puan artarak 2,36 puana yükseldi.