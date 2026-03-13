S&P’den 'enerji' uyarısı: Fiyatlardaki yükseliş ülke notlarını nasıl etkiler?

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Orta Doğu'da patlak veren savaşın ardından ülke notlarında ani bir indirime gitmeyeceklerini açıkladı. Ancak kurum, perşembe günü düzenlenen bir web panelinde yaptığı uyarıda, hızla yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının halihazırda nakit sıkıntısı çeken birçok ülke için ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti.

S&P’nin küresel ülke analizleri başkanı Roberto Sifon-Arevalo, "Aceleci davranıp her şeyin kötüye gittiğini söylemek istemiyoruz" dedi. Ancak krizin uzaması durumunda "durumun giderek daha güç bir hal alacağını" da vurguladı.

Hangi ülkeler etkilenebilir?

Sifon-Arevalo, Asya'nın Körfez petrol ve doğalgazına büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle en fazla etkilenen ikinci bölge konumunda olduğuna dikkat çekti. Hindistan, Tayland ve Endonezya'nın görece düşük petrol rezervlerine sahip olduğunu, Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka gibi ülkelerin ise yüksek borç yükleriyle yükselen enerji fiyatlarından daha sert etkilenebileceğini söyledi. Sifon-Arevalo, "Bu ülkeleri kredi görünümlerinin nasıl şekillendiğini görmek için yakından takip ediyoruz" dedi.