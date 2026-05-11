S&P’den İslami finans sektörüne savaş uyarısı: Büyüme hız kesecek

S&P Global Inc., küresel İslami finans sektöründeki büyümenin Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle 2026 yılında yavaşlayarak yüzde 5-10 aralığına gerilemesini beklediğini açıkladı. Sektör, 2025 yılında yüzde 10,2 büyüme kaydetmişti.

Kurum, savaşın Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin büyük bölümünde ekonomik büyüme görünümünü zayıflattığını, bunun da İslami bankalar dahil olmak üzere bankacılık sistemlerinin büyüme fırsatlarını sınırlayacağını belirtti.

S&P Global ayrıca yüksek petrol fiyatlarının, savaş döneminde petrol üretimi ve ihracatındaki sert düşüşün etkisini yalnızca kısmen telafi edeceğini, bu nedenle Körfez ülkelerinde mali dengelerin zayıflamasını beklediğini ifade etti. Finansman ihtiyacının likit varlık kullanımı ve özellikle özel yerleştirmeler yoluyla borçlanma ihracı kombinasyonuyla karşılanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kurum, sukuk ihraçlarının karmaşık yapısının, büyük ölçekli sukuk programlarına sahip ülkeler dışında hükümetleri geleneksel tahvil ihracına yöneltebileceğini kaydetti.

2026 yılının ilk dört ayında Körfez ülkelerinin sukuk ihraç hacminin yıllık bazda yüzde 13,1 arttığı, artışın ağırlıklı olarak Suudi Arabistan'daki yerel para cinsi ihraçlardan kaynaklandığı ifade edildi. Aynı dönemde küresel sukuk ihraç hacminin ise Malezya, Türkiye ve Endonezya'nın katkısıyla yüzde 20 büyüdüğü aktarıldı.

S&P Global, Körfez ülkelerinin 2025 yılında küresel sukuk ihraçlarının yüzde 45'ini oluşturduğunu belirterek, Orta Doğu'daki savaşın çözüm sürecinin mevcut eğilimin devam edip etmeyeceğini belirleyeceğini ifade etti.

Kurumun baz senaryosu, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki fiili blokajı hafifletecek bir anlaşmaya varmasını ve petrol ile petrol ürünleri akışının bu yıl mayıs sonuna kadar anlamlı ölçüde yeniden başlamasını öngörüyor. Ancak S&P Global, yeniden açılma sürecinin kırılgan olacağını ve zaman zaman kesintiler yaşanabileceğini değerlendirdi.