S&P'den Japonya için 'faiz' tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Japonya'nın politika faiz oranlarında kademeli bir artış beklediklerini belirtirken, bu durumun ekonomik büyümede keskin bir düşüşe neden olmayacağını savundu.

Bunla birlikte S&P, faiz oranlarında artışa bağlı olarak, reel sektör faaliyet karında, temel olarak daha yüksek faiz giderleri nedeniyle, yalnızca %2'lik hafif bir düşüş beklediklerini de vurguladı.

S&P raporunda, " Japonya'da politika faiz oranları 2024'ten itibaren yükselecek. Bu durum ülkeyi fazla korkutmamalı. Japonya yükselen yen oranlarına karşı direnç göstermektedir. Japonya'nın politika faiz oranlarında kademeli bir artış öngörüyoruz. Mevcut -%0,1 seviyesinden 2024 yılında yaklaşık %0,1 ve 2025 yılında yaklaşık %0,1 daha artacaktır. Ayrıca, para politikasındaki değişikliklerden etkilenen ekonomik büyümede keskin bir yavaşlama olmayacağına inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Bu nedenle, makro bir perspektiften bakıldığında, bazı münferit şirketler için acı verici olsa da, kurumsal sektörlerin performansında önemli bir bozulma beklemiyoruz. Yen faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle artan faiz giderlerinin faaliyet karını yaklaşık %2 azaltacağını tahmin ediyoruz" değerlendirmesini yapan S&P, yen faizlerindeki artışın bankacılık için olumlu ve olumsuz etkileri olacağını belirtirken, "sektörün bundan net bir fayda sağlaması muhtemeldir. İyileşen getirilerin krediler üzerindeki olumlu etkisi, tahvil varlıklarındaki gerçekleşmemiş zararların artması gibi olumsuz etkilerden daha ağır basacaktır. İhtiyatlı tahminimize göre Japonya'nın üç büyük bankacılık grubunun faaliyet karı yaklaşık %3 artacaktır. Bu artış, yeni tutulan tahvillerin getirilerindeki iyileşme gibi etkiler hesaba katıldığında muhtemelen daha yüksek olacaktır" dedi. Bu üç grup Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Mizuho Financial Group Inc. ve Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.