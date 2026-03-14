S&P’den kritik savaş uyarısı: ABD ekonomisi için risk kapıda

Kuruluş tarafından yapılan değerlendirmede, bölgede artan çatışmaların jeopolitik dengelerdeki kırılganlığı ortaya çıkardığı belirtilirken, askeri gerilimin uzaması halinde ekonomik ve finansal sistem üzerinde kalıcı etkiler oluşabileceği ifade edildi.

Savaşın ekonomik etkileri mercek altında

S&P tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu’daki çatışmanın ABD’nin makroekonomik görünümü ve kredi koşulları üzerindeki muhtemel sonuçlarının ele alındığı bildirildi.

Değerlendirmede, bölgede yaşanan askeri gerilimin jeopolitik istikrarsızlığı açık biçimde ortaya koyduğu vurgulandı. Çatışmanın süresi ve kapsamına bağlı olarak ABD ekonomisi ile finansal sistemde uzun vadeli etkilerin ortaya çıkabileceği kaydedildi.

Kuruluşun temel senaryosunda askeri çatışmanın görece kısa süreli olacağı öngörüsünün yer aldığı belirtilirken, daha geniş çaplı etkilerin ve aralıklı güvenlik olaylarının bu sürenin ötesine uzama ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu aktarıldı.

Enerji ve tedarik zinciri riski

S&P’nin değerlendirmesinde, çatışmanın uzaması veya daha geniş bir coğrafyaya yayılması durumunda enerji piyasalarında ve küresel tedarik zincirlerinde yeni bozulmaların yaşanabileceğine dikkat çekildi. Böyle bir gelişmenin enflasyonun yeniden yükselmesine ve ekonomik büyümenin zayıflamasına yol açabileceği ifade edildi.

ABD’nin net enerji ihracatçısı konumunda bulunmasına rağmen ham petrol ithalatını sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, Amerikan ekonomisinin Orta Doğu kaynaklı bazı ürünlere bağımlı olduğuna vurgu yapıldı. Özellikle Körfez ülkelerinin alüminyum, gübre ve pestisitler ile petrol ve kömür ürünlerinde önemli tedarikçiler arasında bulunduğu belirtildi.

Enerji ve emtia fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının yanı sıra tedarik zinciri sorunlarının devam etmesi halinde, ABD’li şirketlerin zaten yüksek olan girdi maliyetlerinin daha da artabileceği ifade edildi. Aynı durumun hanehalkının satın alma gücü üzerindeki baskıyı da güçlendirebileceği kaydedildi.

Yatırımlar ve ekonomik faaliyetler risk altında

Açıklamada, tüketici ve işletme güveninde yaşanabilecek zayıflamanın harcamalarda geri çekilmeye yol açabileceği ve bunun ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi.

ABD’de büyümeyi destekleyen önemli alanlardan biri olan veri merkezi yatırımlarının da yükselen enerji maliyetleri ve ekipman ile inşaat malzemelerinde ortaya çıkabilecek arz sıkıntıları nedeniyle yavaşlama riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

S&P değerlendirmesinde, tarım işletmeciliği, kimyasallar, metaller ve madencilik, petrol ve gaz ile ulaştırma sektörlerinin savaşın doğrudan etkilerini hissedebilecek başlıca alanlar arasında yer aldığı vurgulandı. Girdi maliyetlerini artıran ve talebi zayıflatan uzun süreli tedarik zinciri kesintilerinin daha geniş bir sektör grubunu da ciddi biçimde etkileyebileceği kaydedildi.

Finans ve sigorta sektörüne olası yansımalar

Kuruluşun analizinde, çatışmanın beklenenden daha uzun sürmesi durumunda finans kurumları, sigorta şirketleri ve kamu finansmanı kuruluşlarının yükselen enflasyon, zayıflayan büyüme ve güven kaybı gibi ikincil etkilerle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, üretim ve sevkiyat faaliyetlerini sürdürebilen petrol ve gaz şirketlerinin yüksek petrol fiyatlarından fayda sağlayabileceğine dikkat çekildi. Buna karşın bölgeye doğrudan maruziyetin sınırlı olması nedeniyle savaşın ABD bankacılık sistemi üzerinde büyük çaplı bir etki yaratmasının beklenmediği ifade edildi.