S&P’den Meksika’ya kredi notu uyarısı: Mali dengeler sinyal veriyor!

Meksika ekonomisi, kamu maliyesindeki dengelerin bozulması ve artan borç seviyeleri nedeniyle zorlu bir sürece girdi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, ülkenin yabancı para cinsinden 'BBB' olan kredi notunu teyit etse de, görünümü durağandan negatife indirerek finans dünyasına önemli bir uyarı gönderdi. Bu hamle, Meksika’nın mevcut kredi notunun önümüzdeki iki yıl içinde düşürülme ihtimalinin ciddi şekilde arttığına işaret ediyor.

Mali yapıda bozulma: Bütçe açığı ve borç sarmalı

Meksika’nın mali tablosundaki karamsarlığın temelinde, bütçe disiplininin zayıflaması ve devlet harcamalarının kontrol altına alınamaması yatıyor. Özellikle devlet kontrolündeki enerji devlerine verilen aralıksız mali desteklerin bütçe üzerinde yarattığı baskı, manevra alanını giderek daraltıyor. Analizler, ülkenin bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %4,8’ine kadar ulaşabileceğini ve kamu borcunun önümüzdeki birkaç yıl içinde GSYH’nin %54’ü seviyelerine tırmanabileceğini öngörüyor.

Güven kaybı riski: Yatırımcılar temkinli bekleyişte

S&P tarafından yapılan bu görünüm değişikliği, küresel yatırımcıların Meksika pazarına olan yaklaşımını doğrudan etkileyebilir. Özellikle ticaret anlaşmalarına dair belirsizlikler ve büyüme oranlarındaki yavaşlama, doğrudan yabancı sermaye girişlerini baskılayan ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Zayıflayan mali esneklik ve katı harcama yapısı, Meksika’nın kredi notunu önümüzdeki 24 ay boyunca en büyük tehdit altında bırakacak faktörler olarak değerlendiriliyor.