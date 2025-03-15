S&P'den Suudi Arabistan’a not artışı

S&P'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun "A"dan "A+"ya yükseltildiği belirtildi.

Kısa vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun ise "A-1" olarak teyit edildiği kaydedilen açıklamada, not görünümünün "durağan" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın kurumsal yapısının, Vizyon 2030 kapsamında gerçekleştirilen sosyoekonomik reformlar ve dönüşüm süreci çerçevesinde güçlendiğinin ve artık 'A' kategorisinde derecelendirilen çoğu ülkeyle aynı seviyede olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Yatırım ve tüketimi teşvik etmeye yönelik hükümet tedbirlerinin orta vadede güçlü petrol dışı büyüme beklentilerini destekleyeceği belirtilen açıklamada, kısmen düşük petrol gelirleri nedeniyle daha geniş mali dengesizlikler beklendiği ancak temel senaryoda bazı büyük altyapı harcamalarının yeniden ayarlanmasının ülkenin güçlü kamu maliyesi ve dış pozisyonunu koruyacağının varsayıldığı ifade edildi.