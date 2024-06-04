Spotify, ABD'deki abonelik fiyatlarını artırdı

Dijital müzik platformu Spotify, ABD'deki müşterileri için abonelik fiyatlarını artırdığını duyurdu. Bireysel plan 10,99 dolardan 11,99 dolara, ikili plan 14,99 dolardan 16,99 dolara, aile planı ise 16,99 dolardan 19,99 dolara yükseldi. Türkiye fiyatlarında ise henüz bir değişiklik gözlemlenmedi.

Bloomberght'nin haberine göre fiyat artışları, Spotify'ın yakın zamanda gelirinde yüzde 20'lik bir artış, premium abone sayısında yüzde 14'lük bir artış ve üç ayda bir rekor bir kar bildirdiği dönemde geldi. Şirketten yapılan açıklama "Ürün tekliflerimize ve özelliklerimize yatırım yapmaya ve yenilikler getirmeye devam edebilmek için Premium Bireysel'in fiyatını artırıyoruz." şeklinde oldu.

Şirket ayrıca yeni premium fiyatlandırmanın bugünden itibaren yeni aboneler için geçerli olduğunu, temmuz ayı faturalandırma tarihinden itibaren ise yalnızca mevcut aboneler için geçerli olacağını doğruladı.