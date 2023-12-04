Spotify çalışan sayısını yüzde 17 azaltacak

Müzik platformu Spotify maliyetleri düşürmek için çalışanların yaklaşık %17'sini işten çıkaracağını açıkladı.

Spotify Ocak ayında 600 çalışanını işten çıkardıktan sonra Haziran'da da 200 kişiyi işten çıkarmıştı.

Teknoloji şirketlerinin yılın başında birçok çalışanı işten çıkarmasının ardından, Amazon ve Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn gibi bazı şirketler iş gücünü yeniden azaltmaya başladı.

Spotify CEO'su Daniel Ek çalışanlara gönderdiği mektupta, şirketin 2020 ve 2021'de daha düşük sermaye maliyeti nedeniyle daha fazla işe alım yaptığını açıkladı.