Spotify dördüncü çeyrek gelirini arttırdı

Spotify Technology, 2023 yılının son çeyreğinde gelirini yıllık bazda yüzde 16 artırarak 3,7 milyar Euro'ya yükselttiğini açıkladı.

Aylık toplam aktif kullanıcı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 602 milyona yükselirken, premium abone sayısı yüzde 15 artarak 236 milyona ulaştı.

Şirket ayrıca, dördüncü çeyrekte 70 milyon Euro, hisse başına 0,36 Euro net kâr elde etti. 2022'nin aynı döneminde 270 milyon Euro, hisse başına 1,40 Euro zarar açıklamıştı.

2023 yılının tamamında gelirler yüzde 12,8 artışla 13,2 milyar Euro oldu. Ancak Şirket 2023 yılını 532 milyon Euro net zarar ile kapattı. 2022 yılınnda zarar 430 milyon Euro olmuştu.