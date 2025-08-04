Spotify’dan küresel zam kararı: Premium abonelikte artışa gidiliyor

Spotify, kâr marjlarını iyileştirme hedefiyle, bazı seçili pazarlarda premium bireysel abonelik fiyatlarında artışa gideceğini duyurdu.

Aylık abonelik ücretine zam yolda

İsveçli yayın devi, Eylül ayından itibaren Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgeleri de dahil olmak üzere birçok pazarda aylık abonelik ücretini yükseltecek.

Bu ayarlamayla birlikte premium abonelik ücreti 10,99 eurodan 11,99 euroya çıkacak.

Şirket, önümüzdeki ay içinde abonelerini bu fiyat artışı hakkında bilgilendirecek e-postalar göndereceğini belirtti.

Zam haberinin ardından hisseleri yükseldi

Spotify hisseleri, açıklamanın ardından piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 3'lük bir artış kaydederken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 yükseldi.