St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem: Faiz indirimi için daha fazla veriye ihtiyaç var

Trump’ın baskıları ve Powell’ın son konuşmasında faiz indirimine kapı aralamasının ardından Fed yetkililerinden faiz mesajları gelmeye devam ediyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem’den de faiz ile ilgili kritik bir değerlendirme geldi. Musalem, faiz indirimine gidilip gidilmeyeceğine karar vermek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söyledi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Fed’in 16-17 Eylül tarihlerindeki toplantısında olası bir faiz indirimi konusunda karar vermek için daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Fed yetkililerinden 'faiz' için temkinli duruş

Trump'ın baskıları devam ederken Jacson Hole toplantısındaki konuşmasında Fed Başkanı Jerome Powell faiz indirimine kapı aralamıştı. Ancak Fed yetkilileri enflasyonun hâlâ Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi ve iş gücü piyasasındaki potansiyel risklerin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle indirime 'temkinli' yaklaşıyor. 

"Enflasyon endişeleri risk oluşturuyor"

Musalem, “Enflasyonun yüzde 3’e daha yakın olduğunu görüyoruz. Bu gerçek. Ve enflasyonun kalıcı olabileceğine dair bir olasılık var — bu temel senaryo değil ama bir risk” dedi ve İş gücü piyasasında ise henüz gerçekleşmemiş ama potansiyel risklerin bulunduğunu vurguladı.

"Fed'in politikası şu an doğru yerde"

Bu yıl FOMC'nin oy hakkına sahip bir üyesi olan Musalem, mevcut para politikasını “doğru yerde” olarak nitelendirerek, “Şu anki politika, tam istihdamlı bir iş gücü piyasası ve hedefin üzerindeki bir enflasyon ortamı için uygun. Ancak iş gücü piyasasında bir risk algılanırsa, bu politik duruşun yeniden değerlendirilmesi gerekir” diye konuştu.

"Powell’ın sözleri kesin bir adım anlamına gelmiyor"

Fed Başkanı Jerome Powell’ın aynı gün yaptığı ve Eylül ayında faiz indirimi olasılığına işaret eden konuşmasına rağmen, Musalem daha temkinli bir yaklaşım sergiledi:

“Buradaki kilit kelime ‘olabilir’ bence,” diyerek, Powell’ın sözlerinin kesin bir adım anlamına gelmediğini vurguladı.

"Asıl risk iş gücü piyasasındaki zayıflık"

Tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin kısa vadeli olacağına dair görüşlere katıldığını belirten Musalem, asıl riskin ekonomik yavaşlama nedeniyle iş gücü piyasasında yaşanabilecek zayıflama olduğunu söyledi.

"Fed'in faiz kararında açıklanacak rapor belirleyici olacak"

Musalem, Eylül toplantısından önce açıklanacak olan ve Ağustos ayını kapsayan kritik istihdam raporunun ise karar sürecinde belirleyici olabileceğini ifade etti. 

“Belirsizlik bir nebze azalıyor,” diyen Musalem, “Ne kadar çok veri alırsam, o kadar iyi değerlendirme yapabilirim. Tarifelerin etkili olup olmadığını ve iş gücü piyasası risklerinin gerçek olup olmadığını anlayabileceğim” ifadelerini kullandı.

