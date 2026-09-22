St. Louis Fed Başkanı'ndan enflasyon mesajı: Daha fazla faiz artışı gündemde

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Musalem, mevcut para politikası duruşunun ekonomiyi hâlâ destekliyor olabileceğini belirterek, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin devam ettiğine dikkat çekti.

"Enflasyonun hedefin üzerinde kalması daha olası"

Reuters'a verdiği röportajda değerlendirmelerde bulunan Musalem, hem talebin güçlü seyretmesinin hem de arz tarafındaki tekrarlayan baskıların fiyat artışlarına yönelik riskleri canlı tuttuğunu söyledi.

Musalem, ilave bir politika sıkılaştırması yapılmaması durumunda, 18 ay sonrasında enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasından ziyade bu seviyenin belirgin şekilde üzerinde kalmasının daha olası olduğunu ifade etti.

Fed'den faiz artışı sinyali

Fed yetkilileri geçen hafta gerçekleştirdikleri toplantıda, üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez faiz artırılması yönünde oybirliğiyle karar aldı.

Kararın ardından Fed yetkilileri, yıl sona ermeden bir faiz artışının daha yapılabileceğine yönelik sinyal verdi. Fed Başkanı Kevin Warsh ise son faiz artışının, para politikasındaki "bir miktar destekleyici duruşu" ortadan kaldırmayı ve enflasyonun yüzde 2 hedefine dönüşünü hızlandırmayı amaçladığını belirtti.

Musalem'den kademeli sıkılaşma vurgusu

Bu yıl faiz kararlarında oy hakkı bulunmayan Musalem, para politikasında daha erken ve kademeli faiz artışlarının tercih edilmesinin, ilerleyen dönemde daha sert adımlar atılmasına kıyasla ekonomide daha sınırlı bozulmaya yol açabileceğini savundu.

Musalem'e göre, faizlerin zaman içinde küçük adımlarla artırılması, enflasyonist baskıların daha fazla kalıcı hale gelmesini önlemek açısından önem taşıyor.

"Mevcut faiz oranı hâlâ destekleyici"

Musalem, Fed'in yüzde 3,75-4 aralığındaki mevcut politika faizinin ekonomi açısından hâlâ "destekleyici tarafta" bulunduğunu söyledi.

Bu değerlendirme, mevcut faiz seviyesinin ekonomik aktiviteyi belirgin biçimde yavaşlatacak ve enflasyonu hedefe doğru aşağı çekecek kadar sıkı bir para politikası oluşturmadığı görüşünü yansıtıyor.

Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımların ise enflasyonun seyri, talep koşulları ve arz kaynaklı fiyat baskılarına ilişkin gelişmelere bağlı olması bekleniyor.