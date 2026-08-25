Standard Chartered: Euro Bölgesi toparlanıyor, ECB 2026’da faiz artışına gidebilir

Standart Chartered raporunda, Euro Bölgesi ekonomisinin son dönemde beklenenden daha güçlü bir toparlanma eğilimi sergilediğine dikkat çekiyor. Sanayi ve hizmet sektöründeki iyileşmenin, büyüme beklentilerini yukarı taşıdığı gözlemleniyor. Ancak banka, bu toparlanmanın enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Bu bağlamda, ECB’nin 2026 yılı sonuna kadar faiz oranlarını bir kez daha artırması ihtimalinin masada olduğu vurgulanıyor. Banka, enflasyonun hedef seviyenin üzerinde seyretmesini önlemek ve fiyat istikrarını korumak amacıyla politikanın sıkılaştırılmasının gerekli olabileceğini ifade ediyor.

Jackson Hole öncesi dolar beklentileri

Dolar kuru açısından ise Standard Chartered, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesinde doların bant içinde hareket edeceğini öngörüyor. Küresel piyasaların önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu toplantıda vereceği sinyallere odaklanacağını belirten banka, doların teknik seviyeler arasında dalgalanabileceğini belirtiyor.

Bankanın değerlendirmeleri, küresel piyasaların önümüzdeki dönemde merkez bankası politikalarındaki değişimlere ve veri akışına yakından bakacağını gösteriyor. Özellikle Avrupa’daki büyüme verileri ve ABD enflasyon raporlarının, faiz kararlarının şekillenmesinde belirleyici rol oynayacağı ifade ediliyor.