Standard Chartered: Euro/dolar 1,1161'i kırarsa 1,1100 gündeme gelebilir

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Standard Chartered, Euro/dolardaki geri çekilmenin Fransa ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki farkın açılmasıyla eş zamanlı gerçekleştiğini kaydetti. Banka, söz konusu fiyatlamanın Fransa'nın bütçe ve borç görünümüne yönelik süregelen kaygıları yansıttığını değerlendirdi.

Fransa'da dış ticaret açığının ağustos ayında daralmasına karşın bu gelişmenin Euro'ya belirgin bir destek sağlamadığına işaret eden banka, piyasaların odağının ticaret verilerinden ziyade mali risklere kaydığını belirtti.

Teknik görünümde 1,1161 seviyesinin kritik eşik olarak izlendiğini vurgulayan banka, bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasının paritede 1,1100 seviyesine doğru bir hareketin önünü açabileceğini ifade etti.

Gözler Almanya verisinde ve ECB'de

Banka, yakın vadede Euro'nun yönü açısından iki başlığın takip edileceğini bildirdi.

Buna göre Almanya'dan gelecek sanayi üretimi verisi, Euro Bölgesi'nin büyüme görünümüne ilişkin sinyal verecek. Zayıf bir veri, Euro üzerindeki baskının artmasına neden olabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Diğer başlık ise Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelecek açıklamalar. Banka, ECB mesajlarının para politikasının seyrine ve Fransa kaynaklı risklerin bölge geneline yayılımına ilişkin algıya dair belirleyici olacağını kaydetti.