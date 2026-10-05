Standard Chartered'dan ABD tahvili için alım önerisi

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ABD 10 yıllık tahvil faizi eylül başından bu yana enflasyon endişeleriyle hızla yükseldi. Geçen hafta 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan 10 yıllık faiz %5,3 civarında seyrederken, 30 yıllık faiz %5,6 ile son 24 yılın zirvesini gördü.

Standard Chartered, bu seviyelerin 6-12 aylık yatırım ufkuna sahip yatırımcılar açısından cazip olduğunu ifade etti.

Getiri hesabı: %4,5'e düşüşte %10 üzeri kazanç

Standard Chartered Global Yatırım Ofisi Kıdemli Yatırım Stratejisti Rajat Bhattacharya'nın senaryolarına göre, 10 yıllık faizin %6'ya yükselmesi halinde kayıp potansiyeli %1'in altında kalıyor. Faizin %4,5'e gerilemesi durumunda ise yatırımcılar %10'un üzerinde getiri elde edebilir.

Standard Chartered, tahvil ve para piyasalarının Fed'in faiz politikasına ilişkin aşırı şahin fiyatlama yaptığını düşünüyor. Petrol fiyatları ve gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki etkisinin azalmasıyla gelecek yıl dezenflasyon sürecinin yeniden güç kazanması bekleniyor.

Hissede yapay zeka tercihi sürüyor

Standard Chartered hisse senetlerinde yapay zeka yatırım döngüsünden faydalanan yüksek kaliteli şirket ve sektörleri tercih etmeyi sürdürüyor.

Kuruma göre ABD'nin büyük ölçekli şirketleri yükselen tahvil faizlerine rağmen güçlü performans gösteriyor. Yapay zeka kaynaklı yatırım harcamaları da kar büyümesini destekliyor.

Özellikle yarı iletken ve bellek çipi sektörlerini öne çıkaran Standard Chartered, yapısal yapay zeka talebinin bellek piyasasındaki yükseliş döngüsünü uzatacağını değerlendiriyor. Uzun vadeli tedarik anlaşmalarının şirketlerin gelir görünürlüğünü artıracağı belirtiliyor.

Raporda yapay zeka temasının teknoloji ve iletişim hizmetlerinin ötesine geçerek finans, malzeme, enerji ve elektrifikasyon sektörlerine yayıldığı ifade ediliyor.

S&P 500'de 8.400 puan hedefi korunuyor

Standard Chartered'a göre 10 yıllık ABD faizinin %5,6 bandına doğru tırmanmaya devam etmesi S&P 500'deki yükseliş potansiyelini sınırlayabilir. Kurum buna karşın baz senaryoda endeksin 12 ay içinde 8.400 seviyesine ulaşmasını bekliyor.