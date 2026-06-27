Standard & Poor's, ABD'nin kredi notunu teyit etti

S&P tarafından yayımlanan değerlendirmede, mevcut görünümün önümüzdeki birkaç yılda bütçe açıklarının yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği ancak istikrarını koruyacağı yönündeki beklentileri yansıttığı belirtildi.

'İç ve dış politikalardaki gelişmeler rağmen'

Açıklamada, iç ve dış politikadaki gelişmelere rağmen ABD ekonomisinin güçlü yapısını ve dayanıklılığını koruyacağı öngörüsüne yer verildi. Mali görünümde yaşanabilecek olası bozulmaların sınırlı kalmasının beklendiği ifade edilirken, ekonomik temellerin sağlamlığını sürdürdüğü değerlendirildi.

Tarifelerden elde edilen gelirler öne çıktı

S&P, vergi gelirlerindeki güçlü performansın mali görünümü desteklediğine dikkat çekti. Özellikle tarifelerden elde edilen yüksek gelirlerin, kamu maliyesi üzerindeki baskıyı hafifletmesinin beklendiği belirtilirken, bu durumun mali risklerin artmasını sınırlayabileceği kaydedildi.

Borç yükü artmaya devam edecek

Kuruluşun değerlendirmesinde, yapısal olarak yükselen faiz giderleri ile nüfusun yaşlanmasına bağlı kamu harcamalarının genel yönetim borcu üzerinde baskı oluşturacağı ifade edildi. Bu çerçevede, genel yönetimin net borcunun 2029 yılına kadar Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 100'üne ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Not indirimi ve büyüme beklentisi

S&P, gelecek iki yıl içinde kamu harcamalarının kontrol altına alınamaması veya vergi düzenlemelerinin bütçe gelirleri üzerindeki etkilerinin etkin şekilde yönetilememesi halinde bütçe açıklarının beklentilerin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Böyle bir senaryonun kredi notunda aşağı yönlü bir değişikliğe neden olabileceği belirtildi.

Buna karşılık, önümüzdeki iki ila üç yıl içinde uygulanacak etkili mali politikalar sayesinde bütçe açıklarının belirgin şekilde azaltılması ve kamu borcunun düşüş eğilimine girmesi halinde kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi. Güçlü uzun vadeli ekonomik büyümenin de mali tedbirlerle birlikte kamu borcundaki artış hızını yavaşlatarak ülkenin kredi profilini destekleyebileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ABD ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,1, 2027 yılında ise yüzde 1,9 büyümesinin beklendiği bildirildi.