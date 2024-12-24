Starbucks grevi büyüyor:  59 mağaza kapandı

Starbucks beş günlük grev nedeniyle 59 mağazayı kapattı. İşçiler şirketle sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesini protesto ediyor.

2021'de sendikalaşma çalışmalarına başlayan Starbucks Workers United, Starbucks'ın şubat ayında verdiği bu yıl bir iş sözleşmesine varma taahhüdünü yerine getirmediğini söyledi.

Sendika ayrıca şirketin, işçilerin Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na yaptığı yüzlerce haksız iş uygulaması suçlaması da dahil olmak üzere bekleyen yasal sorunları çözmesini istiyor.

2021 yılından bu yana, şirkete ait 535 ABD Starbucks mağazasındaki baristalar sendikaya katılmak için oy kullandı.

ABD'de 10 bin mağazası var

Grev Starbucks için yılın en yoğun dönemlerinden birine denk geliyor. Ancak şirket yaptığı açıklamada grevin mağaza operasyonları üzerinde "önemli bir etkisi olmadığını" belirtti. Starbucks'ın ABD'de şirket tarafından işletilen yaklaşık 10 bin mağazası bulunuyor.