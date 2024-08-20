Starbucks'ın yeni CEO'sunun çalışma koşulları şaşırtıyor: Kilometrelerce uzaktan yönetiyor

Starbucks yeni CEO'sunu ikna etmek için 10 milyon dolar nakit imza ikramiyesi ve milyonlarca dolar da hisse senedi bazlı tazminat teklif etti. Kahve devi ayrıca Brian Niccol'un Seattle'daki şirket merkezine taşınması konusunda da ısrarcı olmadı. Chipotle'daki görevinden ayrılan Brian Niccol bunun yerine Güney California'daki evinde kalmaya devam edecek ve Starbucks'ın merkez ofisine kurumsal bir jetle gidip gelebilecek.

Nadir görülen bir durum

Bu anlaşma Niccol'ü ABD'de nispeten ender rastlanan bir pozisyona getiriyor ve Starbucks'ın onu bünyesine almakta ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Kurumsal danışmanlar, çoğu şirketin hâlâ CEO'larının genel merkeze yakın bir yerde ikamet etmesini tercih ettiğini, ancak üst düzey bir liderin başka bir yerde yaşadığı ve çalıştığı bazı önemli vakalar olduğunu söylüyor.

Victoria's Secret örneği

Victoria's Secret geçtiğimiz hafta Rihanna'nın iç çamaşırı markasından Hillary Super'i bir sonraki CEO'su olarak işe alarak bir taviz verdi. Super, şirketin Columbus/Ohio yakınlarındaki genel merkezinde değil, perakendecinin New York City ofislerinde çalışacak. İş sözleşmesine göre Super'in sık sık Columbus'a seyahat etmesi gerekecek ve seyahat masrafları Victoria's Secret tarafından karşılanacak.

Boeing'in eski CEO'su David Calhoun 2020'de pandemiden hemen önce görevi devraldığında evden çalışmaya başlamış ve şirketin Arlington/Virginia'daki merkezinin yakınına hiç taşınmamıştı. Calhoun, Boeing'in özel jet filosuyla biri New Hampshire'da, diğeri Güney Carolina'da bulunan iki evden Boeing genel merkezine ve diğer ofislere düzenli olarak gidip geliyordu. Uçak üreticisinin yeni CEO'su Kelly Ortberg, şirketin kurulduğu ve en büyük üretim operasyonlarına sahip olduğu Seattle'a taşınacak.

Charlie Scharf, 2019'da Wells Fargo'nun CEO'luğunu devraldığında New York'ta kalmıştı. Scharf göreve başladığında yatırımcılara, Wells Fargo'nun merkezinin bulunduğu San Francisco'ya ve çalışanlarının çoğunun yer altığı Charlotte/Kuzey Carolina'ya sık sık seyahat edeceğini söylemişti. Şu anda görevdeki beşinci yılında.

Lidiane Jones, ocak ayında Austin/Teksas merkezli çevrimiçi randevu uygulaması Bumble'da üst düzey bir işe girdiğinde, iş sözleşmesinde uzaktan çalışacağı belirtilmişti. Jones, Boston yakınlarında yaşıyor. Bu yılın başlarında Journal'a verdiği demeçte, şehrin zaman dilimi avantajı sağladığını ve Bumble'ın Londra'daki en büyük ofisindeki çalışanlarla ve New York'taki meslektaşlarıyla daha kolay iletişim kurmasına olanak tanıdığını söyledi.

California'da küçük bir ofis kuracak

Starbucks, Niccol'un ana ofisinin Seattle'daki genel merkezde olacağını ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki mağazalarında, tesislerinde ve ofislerinde çalışanlar ve müşterilerle vakit geçireceğini söyledi. Şirket bunu hibrit bir pozisyon olarak nitelendirdi. Niccol'un Seattle'da ikamet etmesi bekleniyor. Niccol'un istihdam koşullarını özetleyen teklif mektubunda Starbucks, işe başlama tarihinden sonra şirketin Newport Beach/California'da küçük bir ofis kuracağını belirtiyor. Niccol'ün seçeceği bir asistanı istihdam edecek ve bu ofisin bakımı için ödeme yapacak.

Niccol 2018 yılında Chipotle'ın başına geçtikten sonra, markaya yeni bir başlangıç yaptırmak amacıyla şirketin merkezini Denver'dan ikamet ettiği Güney California'ya taşımaya karar vermişti. Tüm çalışanlara taşınma şansı sunulmadı. Bu yılın başlarında yayınlanan bir podcast'te Niccol, "Chipotle'da yaptığım en zor toplantılardan biri, Denver ofisinin önünde ayağa kalkıp ofisi kapatacağımızı ve herkesin bizimle birlikte hareket etme fırsatı bulamayacağını bildirmek zorunda kaldığım zamandı" dedi.

Diğer çalışanlar ofise gitmeye devam edecek mi?

Starbucks kurumsal çalışanlarının genellikle haftada üç gün merkezden çalışması gerekiyor. Bazıları Niccol'e sunulan esnekliğin alt düzey çalışanlar arasında kendi işyeri düzenlemelerinin değişmesi gerekip gerekmediği konusunda soru işaretleri yaratmasını bekliyordu. Uzaktan çalışma politikalarını kıyaslayan bir endeksin oluşturulmasına yardımcı olan Rob Sadow, çalışanların şimdi hâlâ haftada üç gün ofiste olmalarının gerekip gerekmediğini merak edeceklerini söyledi. Ancak Sadow, yöneticilerin düzenli olarak dünyanın dört bir yanındaki şirket tesislerine seyahat ettiklerini, dolayısıyla Niccol tam zamanlı olarak Seattle'da yaşasaydı bile haftanın beş günü ofiste olma olasılığının yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Starbucks, Niccol'un şirketin ofis içi gereksinimlerini karşılayacağını söyledi.

Üst düzey çalışan istisnası

Bir kurumsal danışmanlık firması olan Group 360 Consulting'in başkanı ve CEO'su Raheela Anwar, alt kademedeki çalışanların bu tür bir coğrafi esneklik talep edemeyeceğini, ancak şirketlerin genellikle kilit bir rolde birini işe almak için son aşamadaki görüşmelerin bir parçası olarak üst düzey çalışanlar için istisnalar yaptığını söyledi. Anwar, bir şirketin başlangıçta konum da dahil olmak üzere iş için parametrelerini tanımladığı, ancak daha sonra en çok arzu edilen adayın tercihlerini karşılamak için ayarlamalar yaptığı vakalar gördüğünü söyledi.

Bazı durumlarda merkez taşınıyor

Bazı durumlarda ise şirketlerin merkezi taşınıyor. Milyarder Ken Griffin 2022'de Citadel'i Chicago'dan (kendisinin de bizzat taşındığı) Miami'ye taşıdı. O dönemde çalışanlarına Florida'yı daha iyi bir kurumsal ortam olarak gördüğünü yazdı. Newell Brands 2016 yılında merkezini Atlanta'dan Hoboken'a taşıdı ve büyük bir birleşmeden sonra yüksek teknoloji yeteneklerinden yararlanmak istediğini söyledi. Ayrıca New Jersey'de yaşayan o zamanki CEO Michael Polk'u da uzun bir işe gidip gelme zahmetinden kurtarmıştı. Polk 2019'da ayrıldıktan sonra şirket merkezini tekrar Atlanta'ya taşıdı.