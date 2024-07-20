Stellantis ABD'de 190 milyon dolar ceza ödedi: Şirketin hala borcu var

Reuters'ın haberine göre kanatları altında Fiat ve Peugeot gibi markalar olan otomotiv şirketi Stellantis, 2019 ve 2020 yıllarında ABD yakıt ekonomisi gereksinimlerini karşılamadığı için 190,7 milyon dolar ceza ödedi. Şirketin 459,7 milyon dolarlık ödenmemiş ceza borcu da var.

Mart ve Mayıs aylarında ödenen cezalar, Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi programını yöneten Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından bir hükümet web sitesinde açıklandı. Açıklama, ABD yakıt kurallarına uymanın önemli uyumluluk maliyetlerini gösteriyor. Otomobil üreticileri elektrikli araçlar üretmek için milyarlarca dolar harcarken diğer yandan da bu kurallara uymak zorunda.

Stellantis, 2021 yılında kuruldu. Şirketin cezaları ise bundan öncesine dayanıyor. Dolayısıyla Stellantis, cezaların şirketi temsil etmediğini düşünüyor.

Şirket elektrikli araç üretmek için dünya çapında 54,3 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını açıkladı.

Otomobil üreticisi ve NHTSA, Reuters'ın ödenmemiş cezalara ilişkin hesaplamasını doğruladı.

Şirket, 2023 yılında, 2018 ve 2019 model yıllarında yakıt ekonomisi cezaları için 235,5 milyon dolar, 2016 ve 2017 model yıllarında ise 156,6 milyon dolar ceza ödedi.

Cezalar arttı

NHTSA, Mart 2022'de, yakıt verimliliği gerekliliklerini karşılamayan otomobil üreticilerine yönelik cezaları neredeyse üç kat artırdı.

NHTSA geçen yıl, yakıt ekonomisi standartlarını 2032'ye kadar artırma teklifinin, beş yıllık bir dönemde sektöre 14 milyar dolarlık tahmini para cezasına mal olacağını, bunun 6,5 milyar dolarının General Motors'a ait olacağını söyledi. Stellantis için bu miktar 3 milyar dolar olacakken Ford için 1 milyar dolar olacak.