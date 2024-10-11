Stellantis'in yönetim katında kritik değişikliklere gidildi

Son dönemde yatırımcılar ve distribütörler tarafından çapraz ateşe tutulan Stellantis yönetiminde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Kanatları altında Peugeot, Fiat ve Jeep gibi markaların yer aldığı Stellantis, azalan karlar ve büyük üretim kesintileri nedeniyle ortaya çıkan olumsuz tabloyu değiştirmek istiyor. Bu amaçla şirket, küresel yönetimde değişiklikler yapıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Jeep CEO’su Antonio Filosa, Stellantis’in ABD operasyonlarının başına geçerken, Doug Ostermann, grup mali işler direktörü olarak Natalie Knight’ın yerini alacak. Ostermann, daha önce Stellantis'in Çin operasyonunu yönetiyordu.

Maserati ve Alfa Romeo markalarına yeni bir CEO atanacak ve Çin ile Avrupa bölgelerine yeni operasyon direktörleri getirilecek.

Stellantis geçen ay, Çinli elektrikli araç rekabetine karşı koymakta zorlandığını ve ABD gibi ana pazarlarında azalan talepten muzdarip olduğunu belirterek bir kar uyarısında bulunmuştu. Şirketin stoklarının hızla arttığı vurgulanmıştı.

Stellantis bu yıl pozitif nakit akışı beklerken, şimdi 5 milyar ile 10 milyar euro arasında nakit çıkışı öngördüğünü belirtti. Ayrıca, yıllık düzeltilmiş faaliyet kar marjı beklentisini yüzde 10'dan yüzde 5,5 - yüzde 7 aralığına çekti.

RBC Capital Markets analisti Tom Narayan, yönetim değişikliklerine şüpheyle yaklaşan isimlerden biri oldu. Narayan, grubun karşılaştığı zorlukların Kuzey Amerika'daki agresif fiyatlandırma politikalarından ve yüksek bayi stoklarından kaynaklandığını belirtti.

Narayan, "Bu yönetim değişikliklerinin bu eğilimleri nasıl tersine çevireceği belirsiz” dedi ve Tavares’in görev süresinin 2026’da sona erecek olmasının Stellantis’in geleceği üzerinde daha fazla belirsizlik yaratabileceğini ekledi.

Grup, Avrupa’da hükümetlerle elektrikli araç sübvansiyonları konusunda da gerginlik yaşadıktan sonra üretimi yurtdışına taşıma ve yerel iş gücünü azaltma tehditlerinde bulundu.

Tavares, 11 Ekim Cuma günü Roma’da milletvekillerinin karşısına çıkacak ve İtalya’daki fabrikalarla ilgili planlar konusunda sorgulanacak. Azalan talep nedeniyle toplam 10 bin işçinin ücretsiz izne çıkarıldığı bu tesisler gündemde olacak.

Haziran ayında Stellantis, İngiltere’deki Vauxhall markasının üretimini yurtdışına taşıyacağını belirterek, İngiliz hükümetinin elektrikli araç satışlarını destekleyen politikalarını güçlendirmesi gerektiğini belirtmişti.

Stellantis, Tavares’in halefini bulma çalışmalarının başladığını ve gelecek yılın sonunda tamamlanacağını açıkladı.

Tavares, bu yılın düşen karlarını yolda bir tümsek olarak nitelendirerek bu sorunları düzelteceğine dair söz vermişti.

Analistler, bu geniş çaplı yönetim değişikliklerinin, Tavares’in görev süresinin sonuna kadar kalmayı planladığına işaret ettiğini ve CEO’nun, son dönemde yaşanan aksaklıkların ardından grubu yeniden kontrol altına almaya çalıştığını belirtti.

Tavares’in çevresinden kaynaklar, CEO’nun başlangıçta 2026’da görevinden ayrılmayı düşünmediğini, görev süresini uzatmayı umduğunu ancak artık görevini tamamlama niyetinde olduğunu ve ABD'deki fiyatlandırma ve pazarlama stratejilerini düzeltmek için yaklaşık bir yıl süresi kaldığını belirtti.