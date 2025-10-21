Stellantis'ten ABD'ye 13 milyar dolarlık yatırım planı

Stellantis'dan yapılan açıklamaya göre, yeni yatırımlarla küresel büyüme hamlesini güçlendirmeyi hedefleyen ve bu kapsamda çalışmalarına hız veren Stellantis, ABD'ye yönelik yeni yatırım planını duyurdu.

Planlama kapsamında markanın portföyündeki 5 yeni aracın kilit segmentlerde piyasaya sunulması, yeni nesil dört silindirli motor üretiminin ABD'de yapılması, Illinois, Ohio, Michigan ve Indiana'daki tesislerde 5 binden fazla yeni istihdam yaratılması hedefleniyor.

Gelecek 4 yıl içinde gerçekleşmesi amaçlanan bu yatırımlar, 13 milyar dolarlık boyutuyla şirketin ABD'deki 100 yıllık tarihindeki en büyük yatırım olma özelliğini taşıyacak.

Yeni yatırım, Stellantis'in halihazırda ABD'deki güçlü varlığını daha da genişleterek yıllık araç üretimini mevcut seviyelerin yüzde 50 üzerine çıkaracak. Yeni ürün lansmanları, 2029'a kadar tüm ABD montaj tesislerinde planlanan 19 model yenilemesi ve güç aktarma sistemi güncellemeleriyle paralel biçimde ilerleyecek.

Yatırım operasyonel süreçleri de kapsıyor

Stellantis'in ABD yapılanması, 14 eyaletteki 34 üretim tesisi, parça dağıtım merkezi ve AR-GE lokasyonunu kapsıyor. Bu operasyonlar, ülke genelinde 48 binin üzerinde çalışan, 2 bin 600 bayi ve yaklaşık 2 bin 300 tedarikçiyle yerel topluluklara katkı sağlıyor.

Stellantis, yeni planlamasıyla, Ocak 2025'te duyurduğu yatırımlara yeni halkalarla devam edeceğini gösteriyor. Yatırımlar, gelecek 4 yıl boyunca şirketin ürün stratejisinin tüm aşamalarını hayata geçirmek için yapılacak AR-GE ve tedarikçi yatırımlarının yanı sıra üretim operasyonlarını da kapsıyor.

Stellantis, Illinois eyaletindeki Belvidere Montaj Tesisini yeniden açmak ve ABD pazarı için Jeep Cherokee ve Jeep Compass üretimini genişletmek amacıyla 600 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Bu kapsamda ilk üretim başlangıcının 2027 yılında gerçekleşmesi ve yaklaşık 3 bin 300 yeni istihdam yaratılması öngörülüyor.

Ohio eyaletinde gerçekleştirilecek yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırımla, daha önce Belvidere tesisine tahsis edilen tamamen yeni orta boy pick-up modelinin üretimi Toledo Montaj Kompleksine taşınacak. Bu tesis, halihazırda Jeep Wrangler ve Jeep Gladiator modellerini üretiyor. Üretim değişikliğinin, 900'den fazla yeni iş imkanı oluşturması ve üretime 2028'de başlanması bekleniyor. Şirket, Toledo operasyonlarında, daha önce ocak ayında duyurduğu yatırımları da sürdürmeyi planlıyor. Bu kapsamda, Jeep Wrangler ve Jeep Gladiator modelleri için ek teknolojiler ve ürün geliştirmeleri, ayrıca Toledo İşleme Tesisinde üretim için kritik yeni donanımların eklenmesi yer alıyor.

Stellantis, menzil uzatmalı elektrikli araç (EV) ve içten yanmalı motora sahip SUV model geliştirme planlarını, Michigan eyaletindeki Warren Truck Montaj Tesisinde 2028 itibarıyla üretime almayı planlıyor. Bu doğrultuda, tesise yaklaşık 100 milyon dolarlık modernizasyon yatırımı yapılacak. Jeep Wagoneer ve Grand Wagoneer modellerinin üretildiği tesise, yeni program kapsamında 900'den fazla istihdam sağlanması amaçlanıyor Şirket, Detroit Montaj Kompleksi-Jefferson tesisinde yeni nesil Dodge Durango'nun üretimi için 130 milyon dolarlık yatırım yapmayı da planlıyor. Üretimin 2029 yılında başlaması hedefleniyor.

Şirket, daha önce ocak ayında duyurduğu gibi, Indiana eyaletinde Kokomo'daki birkaç tesisinde tamamen yeni dört silindirli motor (GMET4 EVO) üretimi için ek yatırımlar yapacak. Bu kapsamda 100 milyon dolardan fazla yatırım yapılması ve 100'ün üzerinde yeni istihdam yaratılması planlanıyor. Böylece, bu stratejik güç aktarma sisteminin üretim üssü, 2026'dan itibaren ABD olacak.

"Stratejimizin merkezine müşteriyi koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Üst Yöneticisi (COO) Antonio Filosa, bu yatırımların büyümelerini hızlandıracağını, üretim güçlerini pekiştireceğini ve faaliyet gösterdikleri eyaletlerde daha fazla istihdam sağlayacağını belirtti.

Yeni yüzyıllarına adım atarken stratejilerinin merkezine müşteriyi koyduklarını, ürün yelpazelerini genişlettiklerini aktaran Filosa, "Müşterilere istedikleri ve sevdikleri araçları seçme özgürlüğü sunuyoruz. ABD'deki büyümeyi hızlandırmak, göreve başladığım ilk günden bu yana en öncelikli hedefim oldu. Amerika'daki başarı, yalnızca Stellantis'in ABD'deki gücünü artırmakla kalmaz, şirketimizi küresel ölçekte de daha güçlü kılar." değerlendirmesinde bulundu.