Sterlin, 2 haftanın en düşük seviyelerine geriledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a yönelik liderlik tartışmaları sterlin üzerinde baskı yaratıyor. Starmer’ın, Jeffrey Epstein ile ilişkisini sürdürdüğü bilinen Lord Peter Mandelson’ı ABD büyükelçisi olarak atadığını kabul etmesi sonrası siyasi belirsizlikler yeniden gündeme geldi.

ING analisti Chris Turner, başbakan ve hazine bakanı değişimi ihtimalinin bu yıl sterlin için en önemli risklerden biri olduğunu belirtti. Eski başbakan yardımcısı Angela Rayner’ın olası bir liderlik değişiminde göreve gelmesinin "sola net bir kayma" anlamına geleceğini ve İngiltere’nin mali pozisyonuna dair soru işaretlerini artıracağını ifade etti.

Sterlin yüzde 0,35 düşüşle iki haftanın en düşük seviyesi olan 1,3602 doları gördü.

İngiltere’de bugün ayrıca merkez bankası BoE faiz kararını açıklayacak.

BoE'nin politika faizinde değişiklik yapmaması beklenirken, gelecek döneme ilişkin verilecek mesajlar yakından takip edilecek. Aralık ayında tekrar güç kazanan enflasyonun etkisiyle BoE'nin sıkılığı sürdürmesi bekleniyor.